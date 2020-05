Eine Lesung gegen das Schweigen im Kinderheim-Skandal

Das Buch „Verwaltete Kindheit“ setzt sich mit dem Österreichischen Heimskandal auseinander, den KURIER-Journalist Georg Hönigsberger 2011 aufdeckte.

In der Publikation kommen zahlreiche ehemalige Heimkinder zu Wort. Aus den Erzählungen ergibt sich kaleidoskopisch ihre Situation vor, im und nach den Heimjahren. Das Buch räumt mit dem Irrglauben auf, dass in den Jahren 1970 bis 1980 über die bundesweiten gewalttätigen Erziehungsmethoden in den Heimen nichts bekannt gewesen ist. Tausende Seiten von Akten, wissenschaftlichen Arbeiten und Medienberichten wurden von den Autoren durchforstet und rund 200 Interviews mit ehemaligen Heimkindern sowie Erziehern geführt.