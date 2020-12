Eine Ausstellung als Fenster in unser Innenleben

Die Konkurrenz für die Körperwelten ist überschaubar. Viel Freizeitangebot wird es in den kommenden Wochen nicht geben. Als eine der wenigen nicht permanenten Ausstellungen eröffnete am Mittwoch im Salzburger Messezentrum die Schau „Körperwelten – Am Puls der Zeit“. Die Intention der Ausstellung, den eigenen Körper erfahrbar zu machen, könnte aktueller nicht sein.

Das Coronavirus brachte die Gesundheit und den Umgang mit dem eigenen Körper über Monate ins Zentrum fast aller Debatten. Daran wird sich bis zum geplanten Ende der Ausstellung am 7. März auch nichts ändern. „Ich kann mir vorstellen, dass die gesundheitliche Bedrohung die Menschen mehr öffnet für das Thema“, sagt Kuratorin Angelina Whalley.

Das Virus hat mit mehrfacher Verschiebung, strenger Kapazitätsobergrenze, Tickets nur im Vorverkauf für fix gebuchte Zeiten und einem notwendigen Hygienekonzept natürlich auch den Ausstellungsmachern zugesetzt. Die Diskussion rund um das Virus ist für die Körperwelten aber auch eine große Chance.