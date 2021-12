Ein zweiter Lauf-Pass für Mensur Suljovic von der MA 35

Am 29. Dezember 2010 wurde über eine besondere Leistung berichtet: „Mensur Suljovic als erster deutschsprachiger Spieler im Achtelfinale einer Darts-WM“. Mensur Suljovic, der damals fast zwei Jahrzehnte in Wien lebte und für Österreich spielte, ist in Serbien geboren und hatte damals keine österreichische Staatsbürgerschaft. Fast elf Jahre und drei WM-Achtelfinali später tritt der 49-Jährige am 23. Dezember zum 13. Mal bei der Darts-WM in London als Österreicher an. Aber er hat noch immer weder Staatsbürgerschaft noch Pass.

Mensur Suljovic hat die vier Seiten Papier in der Hosentasche. Die vier Seiten, die ihn nachdenklich machen, die ihn wundern, die ihn aber auch ärgern. „Das Amt der Wiener Landesregierung teilt mit, dass eine Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Mensur Suljovic ... gemäß Staatsbürgerschaftsgesetz ... in der geltenden Fassung derzeit nicht möglich ist.“