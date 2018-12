Ein wegweisendes Schlagloch: Wer zahlt nach Radsturz?

Für Abtenau und andere Gemeinden ist aber auch die Frage entscheidend, ob solche Klagen in Zukunft zum Regelfall werden. „Es ist immer tragisch, wenn sich jemand verletzt. Es tut mir auch für diese Frau leid. Aber wenn das in Zukunft wirklich jeder einklagt, dann wird es schon lustig“, sagt Schnitzhofer. „Für große Gemeinden wird es dann schon sehr schwierig. Wir haben weit über 100 Kilometer an Wegen und haben ein System aufgebaut, in dem wir Straßenschäden dokumentieren. Wir hätten auch gar nicht die Mittel, dass wir alle fünf Jahre eine neue Decke machen“, erklärt der Bürgermeister.