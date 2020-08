Ein Sommernachtsmord: Der Fall Helmut Gostentschnigg

Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass die Stiche mit einer einschneidigen, etwa acht Zentimeter langen Klinge erfolgt sein mussten. Todesursächlich war schließlich inneres und äußeres Verbluten.

Obwohl sich Gostentschnigg danach noch zu den Nachbarn retten konnte, nannte er dort den Namen seines Mörders nicht. Warum? Kannte er den Täter vielleicht gar nicht? Das ist nur eines der vielen Rätsel in diesem Fall. Nicht nur vom Täter und der Tatwaffe, auch von einem möglichen Motiv fehlte zunächst jede Spur.

Die große Einsamkeit

Helmut Gostentschnigg, der kleine, tierliebe Mann mit dem kurzen grauen Haar und dem Tigerkopf-Tattoo auf dem Arm hatte weder Familie noch Freunde. Er arbeitete als Leiharbeiter und lebte zurückgezogen in dem kleinen weißen Haus in der ruhigen Nachbarschaft am Grazer Stadtrand – von Obstbäumen umgeben mit Blick auf Wald und Weinberge.

Dass der alleinstehende Mann dort sehr einsam gelebt haben musst, fiel auch der steirischen KURIER-Reporterin Elisabeth Holzer auf. Sie war im Jahr 2015 eine der ersten Journalisten am Tatort. "Es war nicht besonders aufgeräumt in dem Haus, man hätte nicht gemerkt, dass da jemals eine zweite Person gewesen wäre. Das Opfer hat sicher allein und sehr zurückgezogen gelebt, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er dort Gäste bewirtet hätte", erzählt sie. Generell sei auffällig gewseen, dass das Haus für die Gegend realtiv ungepflet war. "Es sind sehr viele Katzen herumgestreunt, es ist Katzenfutter herumgestanden an allen Ecken und enden, es war sehr viel altes Mobilar vor dem Haus", beschreibt Holzer die Szenerie, die sich ihr damals bot.