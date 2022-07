Gespür für Talente

An der Spitze des Projektes steht Evamaria Wieser, die von der ersten Stunde an Bewerber mit viel Gespür für stimmliches Potenzial auswählt. Ihr fairer Zugang sei beispielgebend, heißt es in der Szene. Der erfahrenen Casting-Expertin entgehe gewiss kein Star von morgen. Auch große Namen wie Frederica Lombardi oder André Schuen gingen in der Geschichte der „Young Singers“ schon an den Start.

Und was sind die Gradmesser beim Beurteilen der ersten Gesangsproben? „Es kommt auf die Qualität der Stimme insgesamt an. Sie sind noch rohe Diamanten.“ Die Sänger – viele von ihnen sind ganz am Anfang ihrer Entwicklung, einige sind schon ein paar Schritte weiter – werden in Meisterklassen von Stars gecoacht und sie stehen auch mit großen Namen gemeinsam auf der Bühne. Musikalischer Unterricht, szenische Probenarbeit, Sprachcoaching und Liedinterpretation gehören zum Gesamt-Paket des Festival-Sommers. Gecastet wurden die 60 aussichtsreichsten Kandidaten nach einer Video-Runde bei persönlichen Terminen zum Vorsingen.

Die „Young Singers“ werden beim Fest zur Eröffnung, in einem Abschlusskonzert und in sieben Produktionen von „Il Trittico“ oder „Aida“ bis zur Kinderoper „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ zu bejubeln sein.