Ein Mann sucht den Mörder seiner Frau

Walter Föger zeigt auf das verstaubte Fenster im 1. Stock. Schon Dutzende Male war er an diesem Ort. Schon Dutzende Male hat er von diesem Tag vor 32 Jahren erzählt. Dem Tag, an dem seine Ehefrau Angelika in dem Raum hinter dem verstaubten Fenster ermordet worden ist.

Es war der 9. Juni 1990, als die Buchhalterin Angelika Föger in den Büroräumen einer Sennerei in einem kleinen Ort in Tirol erstochen wurde. Am Nachmittag, sie war gerade allein im Raum und saß an ihrem Schreibtisch mit dem Rücken zur Tür, näherte sich der Täter unbemerkt und griff sie von hinten mit einem Jagdmesser an: Der erste Stich traf sie in den Rücken, der zweite in die Schulter. Angelika Föger drehte sich um und begann sich zu wehren. Davon zeugen später die massiven Verletzungen an ihren Armen und Händen. Doch vergebens. Ein dritter Stich verletzte sie am Oberschenkel, ein vierter in der Brust. Als sie der Lehrling der Sennerei blutüberströmt fand, lebte sie noch. Er lief ins Nachbarhaus, um Hilfe zu holen. Doch kurz nachdem die Rettung eingetroffen war, starb die damals 32-Jährige und Mutter zweier Kinder.