Ein Jahr Schwarz-Grün-Pink : Eigenlob und drei Kritikpunkte

Zum wiederholten Mal gab es in Salzburg vor einem Jahr eine politische Premiere. Zum ersten und bisher einzigen Mal zogen die Neos in eine Landesregierung ein, erstmals wurde eine schwarz-grün-pinke Koalition auf Landesebene angelobt. Zum ersten Jahrestag am heutigen Donnerstag sprechen die Regierungsparteien von einem Erfolg, die Opposition sieht Stillstand.

„Die Koalition funktioniert menschlich sehr gut. Wir haben auch Spaß mitsammen“, sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Es gebe die Abmachung, „dass wir uns nicht hineinlegen“. Ist Schwarz-Grün-Pink also sogar ein Modell für den Bund? „In Salzburg arbeiten wir gut zusammen“ – mehr lässt sich Haslauer dazu nicht entlocken.

Auch die Grünen sind in der Regierung zufrieden. Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn streicht vor allem die Kontinuität hervor. „Vieles von dem, was wir jetzt umsetzen, baut darauf auf, was wir in den vergangenen fünf Jahren angefangen haben“, sagt der Grünen-Chef. Diesen Vorteil hat Neos-Landesrätin Andrea Klambauer nicht. Sie musste sich im ersten Jahr vor allem einarbeiten, brachte aber auch schon das neue Kinderbetreuungsgesetz auf den Weg. „Jetzt geht es darum, als Neos in der Regierung sichtbar zu werden“, sagt Klambauer.