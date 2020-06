Ärzte stimmen Überganspaket für 2015 zu

Rund 74 Prozent der 900 befragten Landesärzte haben online über das Paket abgestimmt. Die Zustimmung fiel mit 81 Prozent deutlich aus. "Damit gilt ab sofort ein Durchrechnungszeitraum von 26 statt 17 Wochen", erklärt Gruber. Dadurch können Überschreitungen der Wochenarbeitszeiten leichter abgefedert werden. Nun geht es darum über die vom Land geforderte "flexiblere Diensteinteilung" konkret zu verhandeln. "Die Betriebsvereinbarung muss noch ausformuliert werden", erklärte Gruber, der dafür rund ein Monat Zeit veranschlagt.

Zufrieden zeigt sich vorerst auch Renate Larndorfer. Die Unfallchirurgin ist Sprecherin der Initiative "Klinikärzte". Die Gruppe hatte sich angesichts des großen Frusts an der Uni-Klinik Innsbruck gebildet und in einem offen Brief vor dem Zusammenbruch der Versorgung gewarnt. "Für uns Ärzte ist dieses Angebot ein Zeichen, dass eine Lösung der Probleme von Seiten des Landes Tirol angestrebt wird. Wir haben nun Zeit gewonnen für die nächsten Schritte", erklärte Larndorfer in Reaktion auf die Abstimmung.

Eine Lösung zeichnet sich nun auch an den Tiroler Bezirkskrankenhäusern (BKH) ab. Mit ihnen würden basierend auf dem Ergebnis der Landeskrankenanstalten in den nächsten Tagen weitere Gespräche geführt, teilte Tirols Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg ( ÖVP) mit. Eine mündliche Zusage, die "Tilak-Zulage draufzulegen" soll es laut Kurienobmann Gruber etwa bereits am BKH Kufstein geben.