Ein Hotelier, der sie zum Neustart noch alle hat

„Ja, wir haben sie noch alle. Wir haben noch alle Gläser, Flaschen und Tassen in den Schränken. Vor allem aber haben wir noch alle unsere 284 Mitarbeiter“, sagt Georg Imlauer, der fünf Hotels in Wien und Salzburg betreibt. Dank der Kurzarbeit konnte der Hotelier trotz eines massiven Umsatzeinbruchs alle Mitarbeiter behalten. Wie zum Beweis ließ er sie für eine PR-Aktion am Donnerstag in der Rainerstraße in Salzburg eine Menschenkette bilden.

Angesichts der baldigen Wiedereröffnung – die Restaurants eröffnen am Freitag, die Hotels teilweise ab Ende Mai – ist Imlauer wieder zu Scherzen aufgelegt, das war vor Kurzem aber noch ganz anders. „Es waren die schlimmsten Tage meines Berufslebens“, sagte er über die corona-bedingte Schließung und untermauert das mit Zahlen.

„Wir hatten Stornos im Wert von 5,3 Millionen Euro, einen Umsatzverlust von 4,3 Millionen Euro und Rückzahlungen an Kunden in der Höhe von 400.000 Euro“, rechnet Imlauer vor. Für das gesamte Jahr rechnet er mit einem Umsatzrückgang von 65 bis 70 Prozent. Die Grenzöffnung zu Deutschland hilft der international ausgerichteten Stadt-Hotellerie nur bedingt.