Ein Herzstich wegen 30 Euro: Dealer zu 20 Jahren Haft verurteilt

Ein eiskalter Mörder oder doch ein Mann, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Das sind die beiden Versionen, die die Geschworenen am Montagvormittag am Wiener Landesgericht präsentiert bekommen.

Auf der anderen Seite die Verteidigerin des Mannes, die zugibt, dass ihr Mandant kein „netter Mensch“ sei. „Er hat ein Drogenproblem, ist wegen Suchtgifthandels vorbestraft und bricht in Wohnungen ein. In seiner Vergangenheit findet man aber keine Gewaltdelikte“, hält sie fest.

Zumindest war das bis zum 10. Dezember des Vorjahres so. Dann nämlich soll der seit 2019 illegal in Österreich aufhältige Flüchtling in einem Taxi auf einen anderen Mann mit afrikanischen Wurzeln losgegangen sein. „Mein Mann plante eigentlich, einen Entzug zu machen, aber an dem Abend wollte er in dem Klub unbedingt Kokain kaufen und machte sich auf die Suche nach einem Dealer“, berichtete die sichtlich mitgenommene Witwe. Das spätere Opfer sei noch in dem Lokal in den Stadtbahnbögen am Wiener Gürtel fündig geworden.