Graz startet eigenes System von "Coffee-to-go"-Bechern

„Man muss schon mit den Kunden reden“, beschreibt Nino Berger vom „Parks“ den ersten Tag mit „ BackCup“. „Noch muss man Überzeugungsarbeit leisten, weil die Leute glauben, Papierbecher sind eh so super.“ Doch auch die seien Restmüll und so stehen in Bergers Lokal in der Grazer Griesgasse seit Donnerstagfrüh auch Kaffeebecher anderer Art: Der „ BackCup“ ist bis zu 500-mal verwendbar und wird mit Pfand ausgegeben.

Einen Euro Einsatz zahlt der Gast dafür. Bei jedem der mitmachenden Betriebe kann der Becher retourniert werden, dafür gibt es das Geld zurück. Wer mag, kann ihn auch behalten, das Gefäß ist spülmaschinentauglich. Aber die eigentliche Idee dahinter ist, sich von der Wegwerf-Gesellschaft zu entfernen: Die Grazer Umweltstadträtin Tina Wirnsberger, Grüne, hat das Pfandsystem mit dem Umweltamt für Graz umgesetzt.

„Ich glaube, die Menschen haben für so etwas schon ein Bewusstsein entwickelt“, hofft die Politikerin und nippt an ihrem Americano. Den speziellen Espresso hat sie in Stephan Pensolds „Barista’s“ gekauft. Der Gastronom ist mit seinen acht Standorten in das „ BackCup“-System eingestiegen und bietet die Behälter wie seine Kollegen zusätzlich zu den herkömmlichen an. „Uns ist so etwas ein Anliegen. Wir haben ja auch schon eigene wiederverwendbare Becher verkauft, die werden sehr gut genützt.“