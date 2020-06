Ein erster Blick in die Terrorakten

Auf dem Foto sieht Magomed Z. aus wie ein islamistischer Rambo-Verschnitt: Er trägt Tarnanzug und Springerstiefel, hält eine Kalaschnikow in der Hand. Der Tschetschene sagt, das Foto sei in Syrien entstanden. Der St. Pöltner Staatsanwalt, der Z. anklagen wird, will beweisen, dass Z. im niederösterreichischen Heidenreichstein mit der Waffe abgelichtet ist.

So oder so – gegen den 30-Jährigen hat der Staatsanwalt viel in der Hand. Z. gibt zu, in Syrien gewesen zu sein, streitet allerdings ab, der Terrorgruppe Islamischer Staat gedient zu haben. Als ihn Verfassungsschützer nach einem Tipp ihrer russischen Kollegen festnahmen, fanden sie massenhaft Material. Etwa Anleitungen zum Bombenbau und Hinrichtungsfotos am Handy.

In den vielen Verfahren gegen mutmaßliche Dschihadisten hat diese Indiziendichte Seltenheitswert. Die Ermittler tun sich schwer, Handfestes zu sichern. Lückenlose Beweise scheinen die Gerichte aber gar nicht zu brauchen, Indizien dürften für Haftstrafen ausreichen. Ein Paradebeispiel war das Verfahren gegen Osman K., 22. Dass er in einem Terrorcamp in Syrien war, konnte mit letzter Sicherheit nicht bewiesen werden. Dem Schöffengericht reichten ein Koran mit einer syrischen Geldnote und ein Chat, in dem der Angeklagte selbst angab, Gotteskrieger zu sein. Der Lehrling mit türkischen Wurzeln tat es als reine "Prahlerei" ab. Urteil: 21 Monate Haft. Sein Anwalt Martin Mahrer sprach von einer Beweisumkehr: Sein Mandant musste beweisen, dass er nicht in Syrien war – nicht umgekehrt. Er kritisiert den "Schuldspruch ohne Beweise" scharf.

Ein anderer Fall: Die Observationsberichte über Bekchan Z. füllen einen dicken Aktenordner. Der Tschetschene ist einer jener neun, die im August in zwei Autos vor Grenzübergängen gestoppt und festgenommen wurden. Angebliches Ziel: das Terrorkalifat in Syrien.

Die Observationen der Verfassungsschützer muten skurril an. ZP1 (Zielperson eins) "wühlt im Kofferraum" von ZF1 (Zielfahrzeug eins), ist zu lesen. Die Anklage steht und fällt mit dem ebenfalls inhaftierten Chauffeur. Der Wiener Bäckersohn mit türkischen Wurzeln schwenkte in seinen Einvernahmen mehrmals um und erklärte, die Mitfahrenden hätten in den Krieg gewollt. Zuvor hatte er angegeben, er habe nur geahnt, dass die Passagiere Syrien als Ziel gehabt hätten.