Terror-Prozess: Urlaub oder Jihad?

Die Metamorphose war zuerst nach außen sichtbar: Osman K., 20, ein Österreicher mit türkischen Wurzeln, trug plötzlich einen Kaftan und einen langen Rauschebart. Er betete fünf Mal täglich in der bei Salafisten beliebten Altun-Alem-Moschee, untersagte seiner Familie das Fernsehen, weil „Frauen nackt zu sehen sind“.

Am 20. Juni des Vorjahres war er weg. Heimlich hatte er sich etwas von seinem Lehrlingsgeld zurückgelegt. Sein Reisepass fehlte. Als er am 3. Dezember wieder einreiste, nahmen ihn Verfassungsschützer fest.

Wo war er in dieser Zeit? Wie einige junge Europäer mit moslemischem Hintergrund in einem Terror-Camp in Syrien, glaubt die Staatsanwältin. Kann sie es beweisen, dann drohen ihm sechs Monate bis zehn Jahre Haft (Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung; § 278b). Daran haperte es am ersten Prozesstag vor einem Schöffensenat im Wiener Straflandesgericht. Zwar sicherte man Chat-Nachrichten, in denen K. über seine Syrien-Mission offen plauderte. Doch der letzte Beweis, dass er wirklich dort war, scheint zu fehlen.

Brüder und Freunde recherchierten auf eigene Faust, wo er geblieben sein könnte. "Sei froh, dass er in Syrien kämpft", hieß es in einer Wiener Moschee. Daraufhin schalteten sie die Behörden ein.

K. war dem Einfluss seiner Familie schleichend entglitten. Ein Bruder umschrieb es so: "Seine Glaubensbrüder waren ihm wichtiger als wir." Er blieb immer länger weg – für das Nachtgebet. Ein Mal begleitete ihn einer seiner Brüder in den Gebetsraum: "Das war eine Gehirnwäsche. Die redeten nur vom Krieg", erzählte er später den Beamten.

Das passte ins Bild, das Verfassungsschützer vom Gebetshaus im zweiten Bezirk hatten. Ein Prediger rufe dort , so hielten sie es in einem Bericht fest, dazu auf, in Syrien am Krieg teilzunehmen.

K. stritt alles ab – selbst strafrechtlich irrelevante Dinge. Sein einst langer Rauschebart, ein Markenzeichen für Islamisten, habe "nichts mit meiner religiösen Einstellung zu tun".