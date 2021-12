Ein Büro gegen die Lieder-Amnesie

Vergessene Schätze

Und gibt es Weihnachtslieder, die unter Wert geschlagen werden und vom Aussterben bedroht sind? „Es gab hunderte Hirtenlieder, die großteils in Vergessenheit geraten sind“, sagt Hois. In diese Kategorie fällt auch „Hiaz is der rauhe Winter då“ – siehe rechts.

Unter www.steirisches-volksliedwerk.at gibt es einen Adventkalender, bei dem jeden Tag ein anderes Weihnachtslied per Video präsentiert wird. Obiges ist am 10. Dezember an der Reihe.