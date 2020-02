Eigene Gastgärten für das Rauchen im Freien

Gastgärten in Kurzparkzonen sollen künftig nicht mehr ganztägig betrieben werden müssen. Das soll zwar in erster Linie Wirtshäusern helfen, die es finanziell nicht stemmen können, auch am Nachmittag offen zu halten, erklärt Oppitz-Plörer, dass es dabei „nicht primär um die Raucher“ geht.

Mit dieser Neuregelung öffnet sich aber auch ein Türchen, dass Abendbetriebe einen Gastgarten beantragen und so etwa ein Tischchen für ihre Raucher aufstellen können. Ganz so einfach ist aber selbst das nicht.