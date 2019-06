Ehemaliges Restaurant Sperl hat nun Abriss-Bescheid bekommen

So passiert ist das jetzt im Fall des ehemaligen Restaurant Sperl auf der Wiener Wieden, wie Der Standard berichtet. Die Eigentümer, die Chez-Karoline GmbH, nun weiter abreißen. Das Gebäude war eines der ersten, bei denen trotz Anrainerbeschwerden mit dem Abbruch begonnen worden war.

Eigentlich hatte die MA 19 das Haus bei der Prüfung als erhaltenswürdig eingestuft. Die Eigentümer zogen aber vor das Verwaltungsgericht. Das Ergebnis wurde von den Eigentümern so interpretiert, als ob die Baupolizei den Abbruch damals rechtswidrig gestoppt hätte, weswegen die Arbeiten im Jänner weitergingen. Dann kam es zum erneuten Stopp durch die Baupolizei, doch zu diesem Zeitpunkt hatte die Chez-Karoline GmbH wohl schon ihr Ziel erreicht: Von dem Gründerzeithaus war nur noch so wenig übrig, dass es nicht mehr erhaltenswert ist. Ab sofort darf das Biedermeier-Haus in der Karolinengasse rechtmäßig abgerissen werden. Nun läuft wiederum ein Verfahren gegen die Eigentümer des Gebäudes, wegen Missachtens der Baueinstellung.