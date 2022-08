E-Bikerin bei Zusammenstoß mit Ehemann schwer verletzt

Eine 54-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Samstag in Pischelsdorf am Kulm (Bezirk Weiz) bei einer gemeinsamen Ausfahrt ihrem 59 Jahre alten Ehemann von hinten aufgefahren.

Die Frau hatte laut Polizei zu spät bemerkt, dass ihr Ehemann bremste, beide stürzten. Während ihr Mann unverletzt bleib, erlitt die Frau schwere Verletzungen.

Die 54-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.