E-Biker in Oberösterreich von Zug erfasst und getötet

Ein 70-jähriger E-Biker ist am Dienstagnachmittag im Bezirk Urfahr-Umgebung in Oberösterreich unter eine Zuggarnitur geraten und überrollt worden. Der Mann starb an der Unfallstelle.

Laut Polizei wollte der 70-Jährige gegen 14.30 Uhr den Bahnübergang Niederottensheim im Gemeindegebiet von Ottensheim überqueren und hatte dabei das Rotlicht der Signalanlage missachtet. Dabei wurde er von einem von rechts kommenden Anhängerwagen, der von einem Triebfahrzeug geschoben wurde, erfasst und überfahren.