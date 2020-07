E-Bikefahrer nach Unfall in Vorarlberg in Krankenhaus gestorben

Ein 82-jähriger E-Bikefahrer, der vor rund einer Woche in Lustenau in Vorarlberg (Bezirk Dornbirn) einen Unfall hatte, ist am Freitag im Landeskrankenhaus Feldkirch an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei berichtete, war der Mann am Donnerstag vor einer Woche auf dem Glaserweg gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.