Mutter stach neunjährigem Sohn Messer in die Brust

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand soll die Mutter eines Neunjährigen ihrem Sohn ein Messer in die Brust gerammt haben. Zu dem Zwischenfall kam es bereits am Mittwoch, wie die Kronen Zeitung nun berichtet. Der Vater fuhr den Bub sofort ins Spital. Das Kind wurde behandelt, über seinen Zustand ist nichts bekannt. Um einen Suizidversuch der Mutter zu verhindern, nahm er laut dem Bericht auch alle Messer mit.

Die mutmaßliche Täterin liegt nun unter Polizeibewachung auf der Psychiatrie der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Gegen sie wird nun gegen Mordrverdacht ermittelt, heißt es.