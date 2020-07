Burgenland: Mit Küchenmesser die Mutter getötet

Im Bezirk Jennersdorf im Burgenland dürfte am Mittwoch ein Mann seine betagte Mutter mit einem Küchenmesser erstochen haben. Danach wollte er sich das Leben nehmen. Das hat die Staatsanwaltschaft gegenüber dem ORF bestätigt.

Der verletzte, zirka 60 Jahre alte Mann wurde noch in den Abendstunden von der Kriminalpolizei festgenommen.

Motiv und genauer Tathergang sind noch Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts Burgenland.

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das neue österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.