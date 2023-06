E-Bike statt Fahrrad: Fast dreimal so hohes Todesrisiko

In Österreich fahren rund 2,3 Millionen Menschen wöchentlich mit dem Fahrrad. Doch das herkömmliche Fahrrad ist längst nicht mehr das einzige auf dem Fahrradmarkt. Immer mehr Menschen steigen auf E-Bikes um. Genauer gesagt fahren schon 680.000 Personen ab 6 Jahren wöchentlich damit, wie aus einer aktuellen Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) hervorgeht.

Doch ganz so ungefährlich scheinen beide Fahrgeräte nicht zu sein. 2022 verunglückten mehr als zehn Prozent aller Verkehrstoten mit dem Rad - es gab also insgesamt 40 Fahrradtote. Von den 40 entfällt die Hälfte der Opfer auf E-Bike-Fahrende. Sind also beide gleichgefährlich?

