Schule in Obersteiermark geschlossen: Dutzende Schüler mit Erbrechen und Durchfall

In der Landesberufsschule Murau hat man am Donnerstag wegen Durchfalls und Erbrechen bei rund 60 Schülerinnen und Schülern kurzerhand auf Distance Learning umgestellt und etwa 300 Buben und Mädchen für den Unterricht nach Hause geschickt. Die Bildungsdirektion Steiermark bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der Onlineausgabe der Kleinen Zeitung. Die Ursache für die Erkrankung der Dutzenden Schüler sei noch unklar.