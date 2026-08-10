Stadtbäume gut für Herz, Seele und Klima: Wie sie uns helfen

Die Trockenheit ist den Bäumen entlang der Straßen schon anzusehen, bei manchen verfärben sich die Blätter bereits herbstlich. Einige Menschen können in dieser Lage nicht tatenlos zuschauen. „Wenn es Ihnen möglich ist, freuen wir uns sehr, wenn Sie die Bäume und Sträucher vor Ihrem Haus mit etwas Wasser unterstützen“, postete die Gemeinde Parndorf im Burgenland vor Kurzem. In Wien gießt ein Pensionist regelmäßig Jungbäume, damit sie den Sommer überstehen, berichteten Medien.

Es ist wichtig, dass Bäume gesund bleiben, damit sie ihre Funktionen erfüllen können: kühlen, Feinstaub filtern, Schatten spenden. Sie bieten aber auch Nahrung, Schutz und Lebensraum für viele Arten.

2.300 Arten und die Eichen

Ein Beispiel: In Großbritannien fanden Forscher 2.300 Arten, die mit Eichen verbunden sind. Sei es als Lebensraum oder Nahrungsquelle.

Besonders wertvoll sind alte Bäume: Mit Höhlen, rissiger Rinde, Totholz und großen Kronen verfügen sie über deutlich mehr Lebensräume als junge. Käfer, Spinnen oder Wanzen besiedeln sie; Schmetterlinge brauchen ihr Grün als Raupenfutter und ihre Blüten als Nahrungsquelle. In den Kronen brüten Vögel wie Amseln oder Meisen. Eichhörnchen leben auf ihnen.

Viele wissen die Leistungen der Bäume in ihrer Umgebung zu schätzen. Der KURIER bat Leser und Leserinnen um Geschichten von Bäumen, die ihr Leben bereichern. Hier finden Sie eine kleine Auswahl: