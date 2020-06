Dschihad im Kinderzimmer

Nach Ansicht der NMZ wird in Österreich dem islamischen Pluralismus nicht genug Rechnung getragen. "Von der afrikanischen bis zur indonesischen Moschee, vom türkischen Kulturzentrum bis hin zu einer Sufi-Gemeinschaft; das alles in Summe sind die Muslime in Österreich. Die Vereine sind soziale Treffpunkte, Gebetsräume, Unterrichtsangebot etc. Das religiöse Leben findet zum größten Teil in diesen Vereinen statt", sagt Yavuz.

Durch das Islamgesetz, das Muslime "pauschal unter Generalverdacht stellt", sei das Vereinsleben in seiner bisherigen Form gefährdet.

Mit dem Gesetz in seiner jetzigen Form – bis 7. November dauert noch die Begutachtungsfrist – wolle "der Staat die Glaubensgemeinschaft dazu zwingen, die religiöse Lehre aller Muslime letztgültig zu definieren und das noch dazu über unsere Köpfe hinweg".

Zudem wirke das Gesetz desintegrativ. "Es macht uns, die Muslime in Österreich, die wir schon längst integraler Bestandteil dieser Gesellschaft sind, zu den Anderen, den Fremden. Unsere Religion wird misstrauisch beäugt, muss kontrolliert werden." Info: www.dieanderen.net