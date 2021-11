Drogenprozess gegen "Ibiza-Detektiv": Belastungszeugin erneut befragt

Wie in den vorangegangenen Befragungen der Frau ergaben sich auch dieses Mal Unterschiede im Vergleich zu den mehr als zehn Einvernahmen durch die Exekutive. "Bei der Polizei war ich ziemlich gestresst", sagte die Slowakin dazu laut Übersetzung der Dolmetscherin. "Manchmal kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Es ist so lange her", meinte die Zeugin: "Sobald detaillierte Fragen gestellt werden, ist das bei mir plötzlich durcheinander." Die in Salzburg übergebene Menge konnte die Frau nicht angeben, beim zweiten Mal sollen es - in zwei Teilen - insgesamt 500 Gramm Kokain gewesen sein. Sicher zeigte sie sich, dass beim dritten Mal 500 Gramm Drogen den Besitzer wechselten. Nach einer Pause wird die Schöffenverhandlung zu Mittag mit weiteren Fragen an den männlichen Hauptbelastungszeugen fortgesetzt.

Gefälschte Dokumente

Hessenthaler wird außerdem angelastet, einen gefälschten slowenischen Führerschein und Personalausweis, die auf den Namen einer rumänischen Bekannten lauteten, besessen und übergeben sowie bei einer Polizeikontrolle am 7. Mai 2019 in Wien eine gefälschte slowenische Lenkberechtigung vorgewiesen zu haben. "Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass diese Dokumente falsch sind", hatte der Angeklagte am ersten Prozesstag eingeräumt.

Hessenthaler soll das Video produziert haben, auf dem der damalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus in einer Villa auf Ibiza im Gespräch mit einer vermeintlichen Oligarchennichte zu sehen sind. Nach Veröffentlichung der Aufnahmen im Mai 2019 waren nicht nur Strache und Gudenus ihre Jobs los, sondern es kam auch zum Bruch der türkis-blauen Koalition. Eine Neuwahl war die Folge.