Drogenprozess gegen 20 Angeklagte in Klagenfurt fortgesetzt

Am Landesgericht Klagenfurt ist am Mittwoch ein Großprozess gegen 20 Angeklagte fortgesetzt worden. Den Männern, sie alle stammen aus Afrika, wird Drogenhandel im großen Stil vorgeworfen, sie sollen Heroin und Kokain im Kilogrammbereich verkauft haben. Am heutigen Prozesstag berichtete ein Ermittler, wie man der Gruppe auf die Schliche gekommen war - so habe man ein Jahr lang zahlreiche Telefone überwacht und so die Struktur der Organisation offenlegen können.

Begonnen hatte alles im Herbst 2018, als zwei der Angeklagten von Suchtgiftkäufern belastet wurden. Bei der Überwachung der Handys der Verdächtigen stieß man auf die weiteren Angeklagten und habe ihnen auch verschiedene Aufgaben zuordnen können. So wurden über manche Handynummern Übergaben organisiert, über andere Bestellungen entgegengenommen. Dabei kamen Codewörter für die Drogen zum Einsatz.

Mehrere tausend Gespräche analysiert

Unterstützung bekam die Polizei in Kärnten von Dolmetschern mit entsprechender Expertise, die mehrere tausend Gespräche verfolgten und protokollierten. Sie wurden auf Englisch sowie in vier verschiedenen afrikanischen Dialekten geführt. Auffallend war, erklärte der Ermittler, dass die Angeklagten innerhalb kurzer Zeit mehrere SIM-Karten verwendeten.

"Einige Gespräche wurden gleichzeitig mit zwei Handys geführt: Auf einem wurde eine Bestellung aufgenommen, auf dem anderen zeitgleich die Übergabe der Drogen mit einem Läufer koordiniert", erzählte der Kriminalist.

"In noch nie da gewesener Form"

Staatsanwältin Daniela Zupanc wirft den Angeklagten in dem Geschworenenprozess Drogenhandel "in einer in Kärnten noch nie da gewesenen Form" vor. Der Drogenring sei wie eine Firma aufgebaut gewesen: Drei "Chefs" hätten "Geschäftsführer", also Verteiler, eingesetzt, auf einer weiteren, niedrigeren Ebene habe es die Verkäufer gegeben, die die zuvor bestellten Drogen an Kunden lieferten.

Ein weiterer Täter soll das derart eingenommene Geld verwaltet haben. Für diese Form der Organisation spreche auch, dass Suchtgiftkonsumenten aussagten, dass die Person, bei der sie bestellte hätten, immer eine andere war als jene, die die Drogen überbracht hätte, sagte der Ermittler aus.

Wegen der Schwere der Delikte drohen den Anführern des Drogenrings zehn bis 20 Jahre beziehungsweise lebenslange Haft. Mit einem Urteil wird erst im kommenden Jahr gerechnet.