Drogenhandel mit Zwei-Saisonen-Betrieb

Das Suchtgift wurde an Abnehmer in der Gastronomie und im Rotlichtmilieu, aber auch im Tourismus veräußert. „Im Après-Ski-Bereich gehört es dazu, dass man sich seine Koksline hineinzieht“, sagte die Staatsanwältin.

Der Hauptangeklagte, ein 50-jähriger Kroate, habe den Plan gehabt, in der Wintersaison den Pinzgau zu versorgen und über ein Bordell eines Mitangeklagten in der Sommersaison in Kärnten mit Touristen Geschäfte zu machen. Verteidiger Andreas Lang wies das deutlich zurück: „Mein Mandant verbrachte lediglich Kleinstmengen nach Österreich. Das war es, keine Spur und Rede von einer Großbande.“ Bis Ende Juni sind 22 Verhandlungstage anberaumt.