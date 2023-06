Drogenbande kaufte sich Kryptobriefmarken und Sportwagen

Kryptobriefmarken gekauft

Aus den Erlösen der Drogengeschäfte finanzierten sich die Beschuldigten wertvolle Sammlungen von Kryptobriefmarken in der Höhe von mehreren tausend Euro, Goldmünzensammlungen und hochpreisige Uhren.

Die Beschuldigten wurden festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 32-jähriger gebürtiger Kärntner ausgeforscht werden, der als Vermittler von Suchtmittel für zumindest zwei Beschuldigte tätig war. Dieser konnte bereits Mitte Mai 2023 in Wien festgenommen worden.

Im Zuge dieser intensiven Erhebungen konnte auch noch der Suchtmittellieferant von zumindest drei der Beschuldigten, ein 25-jähriger Mann aus Klagenfurt, ausgeforscht werden. Dieser konnte am 04.06.2023 am Flughafen Klagenfurt festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert werden. Im Zuge einer beim 25-Jährigen durchgeführten Hausdurchsuchung konnten mehrere zehntausend Euro Bargeld, Suchmittelutensilien, Kaufbons von Kryptowährungen in der Höhe von mehreren tausend Euro, diverser Schmuck und Luxusuhren in der Höhe von mehreren zehntausend Euro sowie ca. 380 Gramm Cannabiskraut vorgefunden und sichergestellt werden.