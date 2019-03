Dritte Piste: Beschwerde bei EU „wird nichts bewirken“

Zum ersten Mal in der Geschichte des Wiener Flughafens wurde im Vorjahr die 27-Millionen-Marke an Passagieren erreicht. Mit 30 Millionen Fluggästen rechnet man im heurigen Jahr. Geht man von einem jährlichen Wachstum von drei Prozent aus, macht das 40 Millionen Passagiere im Jahr 2030. „Damit wäre die Kapazitätsgrenze des Flughafens endgültig erreicht“, sagt Flughafenvorstand Günther Ofner im schauTV-Interview „Warum eigentlich?“. Allein deswegen brauche es die dritte Piste, deren endgültige Bauerlaubnis ja am Montag vom Verwaltungsgerichtshof verkündet wurde.