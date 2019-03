Flughafen Wien: Starterlaubnis für die dritte Piste

Verkehrsminister Norbert Hofer ( FPÖ) zeigte sich in einer ersten Reaktion sehr erleichtert. Es sieht in dem Spruch die Chance, dass der Aufschwung des Flughafens prolongiert wird. Hofer: „Die Errichtung der dritten Piste ist dafür notwendig und nun auch rechtlich gesichert. Die dritte Piste sichert zudem die Schaffung von 10.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen direkt am Airport und 20.000 weiteren indirekt in der Region Wien/ Niederösterreich.“

Ähnlich reagierte man in Niederösterreich und Wien, die ja jeweils mit 20 Prozent am Flughafen beteiligt sind. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) sprach von einem „guten und wichtigen Tag“, der den Wirtschaftsstandort stärke. Und Wiens Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke ( SPÖ): „Mit der Entscheidung für die dritte Piste ist der Flughafen Wien mit permanent steigenden Passagierzahlen abgesichert. Das ist gut so.“