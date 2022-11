Drexler: „Situation in Spielfeld nicht mehr bewältigbar“

Ende Oktober 2015: An die 2.000 Menschen schlafen im südsteirischen Spielfeld, am Grenzübergang zwischen Slowenien und Österreich, auf dem kalten Boden, wärmen sich mit Lagerfeuern, Freiwillige bringen Lebensmittel. Erst viel später wird das Grenzmanagement etabliert, Versorgung und Transport der Flüchtlinge fangen an zu funktionieren.

Frieren und hungern

Ende November 2022: Das Grenzmanagement in Straß in der Steiermark – Spielfeld ist ein Ortsteil dieser Gemeinde – wird pro Tag mit rund 430 Schutzsuchenden konfrontiert, Menschen, die wegen einer im Juni vereinbarten Überlaufregelung aus Nickelsdorf im Burgenland weiter geschickt werden. Obwohl es weit weniger Leute als 2015 sind, glichen sich die Bilder, wie die Hilfseinrichtung Border Crossing Spielfeld kritisiert: Die Betroffenen müssten in mäßig warmen Großzelten ausharren, das Essen reiche nicht.