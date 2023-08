Dreijährige in Kärnten von heißem Teewasser verbrüht

Ein dreijähriges Mädchen hat am Samstag in einem Café im Kärntner Feldkirchen Verbrennungen durch heißes Teewasser erlitten. Die Mutter (37) hatte sich gegen 9.30 Uhr mit ihrer Familie in dem Kaffeehaus aufgehalten. Die Tochter spielte dabei mit ihrem Bruder (5). Nachdem die Getränke zum Tisch gebracht wurden, wollte sich die Frau Teewasser in ihre Schale gießen. Dabei stieß die Dreijährige gegen ihre Mutter, dieser fiel die Kanne mit dem siedend heißen Wasser aus der Hand.

Das heiße Wasser ergoss sich über das Mädchen, das dadurch Verbrennungen vorerst unbestimmten Grades erlitt. Nach der Erstversorgung durch die Mutter wurde das Kind von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht, wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte.