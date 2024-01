Drei Verletzte bei Wohnhausbrand nahe Graz

In einem Mehrparteienhaus in Gratwein nördlich von Graz (Bezirk Graz-Umgebung) ist am Freitag in den frühen Morgenstunden ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner konnten evakuiert werden, drei Personen wurden leicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Der Brand wurde gegen 2.00 Uhr früh bemerkt. Als die Feuerwehr eintraf, stand eine Wohnung bereits in Vollbrand. Zwei Personen wurden vom Roten Kreuz an Ort und Stelle behandelt, ein 17-Jähriger wurde in die Kinderklinik des LKH gebracht.