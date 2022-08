Drei Tote bei Unfall in der Nähe von Schladming

"Schreckliches Bild"

Den Einsatzkräften habe sich am Unfallort ein „schreckliches Bild“ geboten, hieß es in der Aussendung. Nach der Bergung der Menschen holten die Retter auch noch zwei Hunde aus dem Kastenwagen. Die unverletzten Vierbeiner wurden vorerst in die Obhut eines Tierheims gegeben.

Die Ennstal Straße war während des Einsatzes komplett gesperrt.