Drei Jugendliche nach Überfall auf 17-Jährigen ausgeforscht

Minutenlang verpassten drei Jugendliche ihrem Opfer Schläge ins Gesicht, einer zückte dann eine Pistole, um der Forderung zur Herausgabe der Wertsachen Nachdruck zu verleihen. Unter Todesangst wehrte sich der 17-jährige Überfallene am frühen Morgen des Stephanitags am Parkplatz des Skilifts in Eberschwang im Bezirk Ried. Als die vermummten Angreifer noch versuchten, ihrem Opfer Handschellen anzulegen, konnte sich der Verletzte losreißen und in ein nahes Gasthaus flüchten.

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es der Polizei, den brutalen Überfall zu klären. Dabei wurden drei jugendliche Haupttäter und weitere zwei Beteiligte ausgeforscht. Die Idee, dem Jugendlichen aufzulauern und auszurauben, soll von einem 20-Jährigen stammen, der zum Zeitpunkt des Überfalls so betrunken war, dass er an der brutalen Aktion nicht mehr teilnehmen konnte.