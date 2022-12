Drei Jugendliche brachen in Schule in Kärnten ein

Drei Jugendliche, zwei 15-Jährige und ein 16-Jähriger, sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Schule in Völkermarkt eingebrochen. Laut Polizei hatten sie eine Fensterscheibe eingeschlagen, im Inneren des Gebäudes stahlen sie Wechselgeld in Höhe von mehreren hundert Euro sowie Lebensmittel aus der Schulkantine. Außerdem brachen sie in eine Firma ein und stahlen dort Münzgeld und Wertkarten. Der Gesamtschaden stand vorerst nicht fest.

Widerstand gegen Festnahme

Vor den beiden Einbrüchen hatten die drei Jugendlichen noch versucht, in zwei andere Schulen in Völkermarkt einzubrechen, was aber nicht gelang. Das Trio wurde bereits am Mittwoch ausgeforscht und zur Vernehmung auf die Polizeiinspektion Völkermarkt gebracht. Dem wollte sich einer der Jugendlichen, ein 15-Jähriger, mit massiver Körperkraft widersetzen, weshalb er zusätzlich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt wird.