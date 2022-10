Drehleitereinsatz wegen Rauchentwicklung in Innsbrucker Altstadt

Wegen starker Rauchentwicklung ist am Samstagabend die Feuerwehr in der Innsbrucker Altstadt ausgerückt. Ein Feuer entdeckten die Einsatzkräfte nicht, dafür aber einen Grill und eine Kiste Bier auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Es sei anzunehmen, dass sich Personen am Dach befunden und dort gefeiert hatten.

Alarmiert wurde die Feuerwehr gegen 19.20 Uhr. Rauchgeruch sei deutlich wahrzunehmen gewesen. Auf der Suche nach dem vermuteten Brandereignis untersuchte die Feuerwehr per Drehleiter das Haus und die Wohnungen des Nachbargebäudes. Auf dem Hausdach wurde schließlich ein Kohlegrill entdeckt, zudem eine angekokelte Holzlatte und eine Kiste Bier. Während des Einsatzes habe es stark geregnet, es sei nicht mehr zu eruieren gewesen, ob der Grill unlängst in Betrieb war, so die Polizei. Die konkrete Ursache für die Rauchentwicklung sei nicht feststellbar gewesen.