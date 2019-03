Drasenhofen: Weitere Ermittlungen gegen Waldhäusl

Minderjährige Jugendliche hinter Stacheldraht, bewacht von Security-Personal mit Schutzhunden, strenge Ausgangsbeschränkungen und Kameras am Eingang. Als das Flüchtlingsquartier für minderjährige Jugendliche in Drasenhofen Ende November in die Schlagzeilen geriet, waren Kritik und Empörung groß: Unmenschliche, gefängnisartige Zustände würden die Jugendlichen dort vorfinden.

Die Asylkoordination Österreich bezeichnete die Unterkunft als " Straflager"; die Internierung von Flüchtlingskindern verstoße gegen internationales Recht. Der zuständige Landesrat war Gottfried Waldhäusl ( FPÖ).