Doskozils Operation "zur Zufriedenheit der Ärzte verlaufen"

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am Freitag erneut am Kehlkopf operiert worden. Der Eingriff sei zur Zufriedenheit der Ärzte verlaufen, hieß es danach gegenüber der APA. Um den Genesungsprozess nicht zu gefährden, brauche der Landeshauptmann nun absolute Ruhe.

Doskozil leidet an einer seltenen Erkrankung der Knorpelstruktur des Kehlkopfgerüsts, die hörbare Folge davon ist eine heisere Stimme. Seit Juli 2018 musste sich der mittlerweile 50-Jährige deswegen insgesamt bereits vier Mal operieren lassen. Die ersten beiden Eingriffe fanden in Wien statt, im vergangenen März und nun ließ sich Doskozil in der HNO-Uniklinik Leipzig behandeln. Bei einer Nachuntersuchung in Leipzig nach der OP im März 2020 hatte sich Anfang dieser Woche gezeigt, dass eine vierte Operation notwendig ist. „Ein großer Dank gebührt dem operierenden Arzt, Prof. Dr. Andreas Dietz“, auch bedankte sich der burgenländische SPÖ-Chef für die zahlreichen Genesungswünsche aus der Bevölkerung.

Doskozil werde sich nun einige Wochen Zeit für die Genesung nehmen. Vertreten wird er von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) sowie den anderen Regierungsmitgliedern.