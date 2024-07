Dornauer verteidigt "Nein" bei Innsbrucker "Wohnungsnotstand"

Georg Dornauer ist SPÖ-Wohnbau-Landesrat in der schwarz-roten Landesregierung. Das Thema leistbares Wohnen war ein zentrales in seinem Landtagswahlkampf. Mit einem Vorstoß seiner Innsbrucker Genossen, das Bodenbeschaffungsgesetzt aus 1974 in der Landeshauptstadt zu aktivieren kann er offenbar wenig anfangen.