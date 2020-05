Dorf bekämpft Abschiebungen

Abschiebung

Asyl

Über eine Telefonalarmkette, der 150 Personen angehören, konnte die Ortschefin schnell rund 20 Einheimische mobilisieren, die gegen die drohendeauftraten. Die lokale Initiative "Wir sind" stemmt sich seit Wochen dagegen, dass mehrere syrische Flüchtlinge im Rahmen des Dublin-Abkommens in das Land zurückgeschoben werden sollen, in dem sie zuerst aufgegriffen wurden. "Bei vier von ihnen ist das Ungarn , in dem unserer Ansicht nach unrechtmäßige Zustände für Asylwerber herrschen", erklärtSchwarzmann.

Tatsächlich ist das Land zuletzt immer wieder heftig für den Umgang mit Flüchtlingen kritisiert worden. "Wenn ein Land nicht fähig ist, Flüchtlinge aufzunehmen, dann muss man handeln. Wir sind da besser gerüstet. Diese Leute werden herumtransportiert und wissen nicht, wie ihnen geschieht", kritisiert die Vorarlbergerin.

Die Polizei musste gestern nach rund einer Stunde wieder unverrichteter Dinge abziehen, nachdem sie den Mann auch bei einer Durchsuchung des Ortes nicht finden konnte. Es wird nicht der letzte Versuch der Behörden bleiben. "Wir müssen jetzt jeden Tag mit Abschiebungen rechnen", sagt die Bürgermeisterin. Bis Mitte Juni enden die Fristen zur Abschiebung der syrischen Flüchtlinge im Ort, die im vergangenen Herbst über Ungarn nach Österreich gelangt sind. Alle bisherigen Bescheide fielen negativ aus.