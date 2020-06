Doppelmord in Kärnten: Polizei sucht nach Tatwaffe

Nach dem Mord an zwei Frauen am Samstag in Kärnten wurden die Leichen noch am Samstagabend obduziert.

Der 63-jährige mutmaßliche Täter dürfte demnach in den frühen Morgenstunden zuerst seine 62-jährige Ehefrau in deren Haus in Wernberg mit einem scharfen Gegenstand erschlagen haben – so das vorläufige Obduktionsergebnis der Gerichtsmedizin Graz.

„Die Tatwaffe wurde bisher noch nicht gefunden“, sagt der Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten, Gottlieb Türk zum KURIER.

Dass es sich – wie es laut Gerüchten heißt – bei der Tatwaffe um eine Axt handeln soll, wolle er nicht bestätigen.