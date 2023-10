Brettspiele, Karten und viel Spaß beim Spielefest

Riesen-Puzzle

Viele dieser Promotoren kommen von den Verlagen, die Spieleprofis in das Einkaufszentrum senden. Wer zum Beispiel kleine Teile liebt, der ist am Stand von Ravensburger richtig: Jeder kann dort beim großen Puzzle-Gewinnspiel mitmachen, wo ein 32.000-Teile-Puzzle von allen Besucherinnen und Besuchern gemacht wird: Sechs mal zwei Meter groß soll das zusammengesetzte Bild am Ende werden.

Wer wissen will, wie Spiele konzipiert werden und warum die Jury der österreichischen Spieleakademie Preise in verschiedenen Kategorien verleiht, der sollte sich am Freitag um 15 Uhr die Preisverleihung des österreichischen Spielepreises 2023 anschauen.

Pia Lemberger von der Thalia Buchhandlung, die das Fest veranstaltet, hofft, dass „alle, die kommen, viel Spaß am gemeinsamen Spielen haben. Wir wollen deshalb viele Tische aufbauen und keine kleine Kojen, damit alle zusammenrücken.“