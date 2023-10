"Das Land hat nun eine Meldung an die Datenschutzbehörde gemacht", erklärte Holzer. "Wir gehen nicht davon aus, dass es einen vorsätzlichen oder kriminellen Hintergrund gibt. Und es gibt keinerlei Hinweise, dass die Daten in Hände Dritter gekommen wären."

Datenträger könnte bei Übersiedelung "umgezogen" sein

Als im Februar und März 2022 die letzten Impfstraßen in Salzburg geschlossen wurden, sei der Druck für die Mitarbeiter sehr hoch gewesen. "Der Hilfseinsatz für die Ukraine-Flüchtlinge hat gerade begonnen, zugleich führte der Höhepunkt der Omikron-Welle zu Personal-Engpässen. Der Abbau der Impfstraßen musste schnell gehen, die Dinge sind alle in Lager gekommen und wurden dann zum Teil erneut übersiedelt. Der Datenträger dürfte da wohl in einer Tasche irgendwo dabei gewesen sein", sagte Holzer.

Das Rote Kreuz Salzburg hat von Februar 2021 bis März 2022 rund 300.000 Covid-19-Impfungen durchgeführt. Dabei seien zu Beginn in den Impfstraßen Aufklärungs- und Dokumentationsbögen verwendet worden, etwa um die Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen in den elektronischen Impfpass einmelden zu können.