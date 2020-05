Doğudan: "Wenn das der Preis ist, nehme ich ihn gerne an"

Sie haben Catering für Fluglinien, Formel 1 und Fußballmatches gemacht. All das ist nun zusammengebrochen. Wie geht es mit Do&Co nach dem Tsunami weiter?

Ich dachte immer, dass Do&Co besonders risikoarm aufgestellt ist, weil wir in 20 Ländern agieren und von Restaurants bis zum Golf-Catering so viel Unterschiedliches machen. Dass wir aber innerhalb von zehn Tagen weltweit auf null runterfahren, wäre für mich nur in Betracht gekommen, wenn die Welt untergeht. Die Good News sind: Wir verkaufen Essen, und die Menschen werden trotz Krise weiter genießen wollen. Derzeit erleben wir auch eine Renaissance des Kochens, weil die Menschen nicht ausgehen konnten und es vielleicht auch künftig reduzieren wollen. Wir arbeiten an einem System, wo man über eine App Do&Co-Essen von mediterran bis asiatisch bestellen kann, was ich dann am Heimweg in einem Do&Co-Shop abholen kann. In den nächsten vier bis sechs Wochen werden wir dieses Modell in Wien ausrollen. Wenn es klappt, werden wir das an allen 31 Do&Co-Standorten von London bis Los Angeles anbieten.

Sie haben 650 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und 150 Mitarbeiter entlassen. Die Gewerkschaft hat Sie kritisiert, dass Sie die Corona-Krise nützen, um sich von älteren Mitarbeitern zu trennen. Haben Sie diesen Menschen eine Wiedereinstellungsgarantie gegeben?

Welches Unternehmen kündigt gerne Mitarbeiter? Wir nicht. Deswegen ist diese Aussendung nicht fair, weil sie auch nicht der Wahrheit entspricht. Es gibt zwei Bereiche: einerseits die Flugbranche und den Demel. Beide hängen vom Tourismus ab. Es stimmt nicht, dass wir ältere Mitarbeiter gekündigt haben. Wir haben beim Demel von 90 Mitarbeitern rund 60 gerettet mit Null-Umsatz. Uns war auch schnell klar, dass das Geschäft am Flughafen nicht mehr weitergeht. Wir haben alle Abfertigungen korrekt gezahlt, um als Unternehmen danach wieder gesund dazustehen. Auch die AUA ist nun nachgefolgt und will 1.100 Mitarbeiter abbauen, aber selbst die Lufthansa und British Airways müssen jeweils über 10.000 Kündigungen aussprechen. Wir hatten vor der Krise 12.000 Mitarbeiter und halten trotz der Krise immer noch weltweit 9.000 Mitarbeiter, obwohl der Umsatz kaum noch vorhanden ist. Diese Art der polemischen Diffamierung ist wirklich dieser Zeit nicht würdig.