Döbling: Illegaler Handel mit Katzenwelpen aufgeflogen

Keine Tiere im Internet kaufen

"Kaufen Sie keine Tiere im Internet“ warnt Ruth Jily, die Leiterin des Veterinäramts: "Internetkäufe führen dazu, dass Tiere unkontrolliert gezüchtet werden. Sie haben keinerlei Information über Herkunft und Gesundheitszustand der Tiere und kaufen sprichwörtlich die Katze im Sack."

Wer glaubt in Wien einem illegalen Tierhandel zum Opfer gefallen zu sein, kann dies unter Angabe des Namens der verkaufenden Person, einer genauen Adresse, dem Zeitpunkt und der Art und Anzahl der verkauften Tiere dem Veterinäramt melden (Tel.: 01 4000 8060 oder via Mail an post@ma60.wien.gv.at.

Dieses kann dann ermitteln und weitere Schritte setzen.