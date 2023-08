Zehn Hundewelpen in Graz-Umgebung am Waldrand ausgesetzt

Gleich zehn Hundewelpen sind am Wochenende in der Gemeinde Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) ausgesetzt worden. Die neun Wochen alten Tiere wurden in zwei Schachteln "entsorgt", wie eine Mitarbeiterin von Arche Noah - Aktiver Tierschutz Austria gegenüber der APA am Montag schilderte.

Ein Pensionistenpaar hatte die kleinen Labrador-Mischlinge am Waldrand entdeckt. Sie sind vorerst in der Arche Noah untergekommen. Im Tierheim herrscht zurzeit allerdings bereits Platzmangel.

"Die Kartons waren schon sehr durchnässt und es hätte wohl nicht mehr lange gedauert, bis die Welpen frei in der fremden Umgebung herumgeirrt wären", berichtete Katharina Gründl von Arche Noah - Aktiver Tierschutz Austria.