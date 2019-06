Diskriminierung im Bildungswesen: Rekord bei gemeldeten Fällen

Im Werkunterricht sagt eine Lehrerin zu einem Schüler mit dunkler Hautfarbe: "Wenn du nicht handarbeiten willst, kannst du ja zurück nach Afrika gehen und dort verhungern."

Ein Biologie-Lehrer erklärt in der ersten Klasse AHS, dass es ein Gen gäbe, das manche Menschen intelligenter mache als andere. Europäer hätten es von Natur aus, Asiaten nur wenig und Afrikaner gar nicht.

Im Rechnungswesen-Unterricht an einer HAK beschimpft der Lehrer eine muslimische Schülerin wiederholt als "ISIS-Terroristin", als "Islamistin" und "Dschihadistin".

Oder - dieser Fall machte sogar Schlagzeilen - einer Professor der Fachhochschule des BFI Wien stellt folgende Prüfungsfrage: Stellen Sie sich vor, Sie sind ein tschetschenischer Terrorist, uns man stellt sie vor die Wahl, einen russischen Panzer in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny oder ein Kino in Moskau in die Luft zu sprengen. Was werden Sie tun? Begründen Sie Ihre Antwort in einem Satz."

Fälle wie diese hat die Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen ( IDB) in ihrem Jahresbericht 2018 dokumentiert. Heute, Dienstag, präsentieret sie die Ergebnisse. Zu ihren zentralen Forderungen gehören das Aus für "sogenannte Deutschförderklassen" und eine Absage der derzeitigen Regierung an das ebenfalls von Türkis-Blau in die Wege geleitete Kopftuch-Verbot an Volksschulen.

Religionsbekenntnis als Hauptmotiv

260 Fälle aus allen Bundesländern waren es im vergangenen Jahr insgesamt.